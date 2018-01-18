Малкин стал четвертым игроком "Питтсбурга", забросившим не менее 20 шайб в 10 сезонах

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, отметившийся точным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (3:5), довел число шайб в этом сезоне до 20. Таким образом, российский форвард "Пингвинз" достиг этой отметки в десятый раз за время выступления в лиге.
Малкин – четвертый игрок в истории "Питтсбурга", сумевший отличиться не меньше 20 раз в 10 сезонах. Ранее это удавалось Марио Лемье (12 сезонов), Яромиру Ягру (11) и Сидни Кросби (10).
Malkin's goal (assisted by Hornqvist and Hagelin) is his 20th of the season. He is now one of four players in franchise history to score 20 goals on 10 separate occasions. Wow. pic.twitter.com/jzEvAUkJVC– Pittsburgh Penguins (@penguins) 18 января 2018 г.
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