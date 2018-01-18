11:16 | Хоккей — НХЛ

Малкин стал четвертым игроком "Питтсбурга", забросившим не менее 20 шайб в 10 сезонах


Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин, отметившийся точным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" (3:5), довел число шайб в этом сезоне до 20. Таким образом, российский форвард "Пингвинз" достиг этой отметки в десятый раз за время выступления в лиге.

Малкин – четвертый игрок в истории "Питтсбурга", сумевший отличиться не меньше 20 раз в 10 сезонах. Ранее это удавалось Марио Лемье (12 сезонов), Яромиру Ягру (11) и Сидни Кросби (10).

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Материалы других СМИ
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