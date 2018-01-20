Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за колющий удар в матче с "Лос-Анджелесом" (3:1), информирует пресс-служба НХЛ. Это максимальный штраф, предусмотренный коллективным соглашением за такое нарушение.



Напомним, что в первом периоде Малкин клюшкой ударил между ног нападающему Дастину Брауну. Судьи оставили этот эпизод без внимания. Малкин в той встрече набрал 2 (1+1) очка.