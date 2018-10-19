Малкин не следил за победой "Вашингтона" в Кубке Стэнли. И вот почему

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин рассказал, что не следил за выступлением "Вашингтона" в победном Кубке Стэнли-2018. По словам россиянина, у него пропадает интерес к плей-офф НХЛ после вылета его команды. "Питтсбург" вылетел из Кубка Стэнли-2018 во втором раунде, проиграв как раз "Вашингтону" (2-4). В финале "Кэпиталз" победили "Вегас" (4-1).

- Сами матчи "Вашингтона" не смотрел, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Малкина. - Это у меня идет с 2006 года - когда мы вылетали из плей-офф, сразу пропадал интерес. Понимаешь, насколько тяжело видеть, когда другие радуются победе в Кубке Стэнли. У нас был шанс одолеть "Кэпиталз" в серии. Хватило бы чуть больше сил во втором раунде, может, мы стали бы чемпионами в третий раз подряд. Кто знает? Поэтому обидно вдвойне, когда серебряную чашу над головой поднимает та команда, которая обыграла тебя.

Но надо признать, у "Вашингтона" была обалденная команда. Они показывали достойную игру, по праву победили. Очень сильно смотрелись и против нас, и дальше в плей-офф. Нарезку лучших эпизодов все равно видишь. Особенно как они разыгрывали большинство. Заметно, что в "Кэпиталз" создавали очень много моментов.

У меня не хватило бы сил так радоваться, как у "Вашингтона". Не знаю, откуда у них столько энергии. Но видно, они долго-долго ждали свой звездный час. Столько раз нам в плей-офф проигрывали! И вот теперь приложили все силы - заслуженно победили, заслуженно погуляли.