Максим Талбот: "Малкин талантливее Кросби"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" выразил мнение, что форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин талантливее партнера по команде Сидни Кросби. По его словам, канадец берет свое за счет работоспособности.

– Кросби и вне камер и диктофонов такой же "Мистер Хороший Парень"?

– Абсолютно. Это, как бы так точнее сказать, идеальный партнер по команде, что ли. Человек, влюбленный в хоккей, он и есть сам хоккей. Он выиграл все, причем будучи, как правило, капитаном. И это же неспроста. Его в хоккее волнует все: команда, партнеры, сама игра, как нужно играть в этот самый хоккей. Он очень и очень умен. Не просто же так он никогда не попадал в глупые ситуации. Вы хоть раз слышали что-то плохое о нем? Ничего такого. Он хочет быть лучшим в мире и делает все для этого, сводя на нет все факторы, которые могли бы этому помешать.

– Даже Джонатан Тэйвз, которого называют "Капитан Серьезность", иногда позволяет себе жесткие, спорные или дискуссионные высказывания.

– А Сид никогда. Он всегда много думает, прежде чем что-то сказать. Там действительно недюжинный ум. И он все делает правильно.

– Не слишком ли далеко он заходит? Я до сих улыбаюсь, когда вспоминаю фотографию с Кросби, который спит, обнимая под одеялом кубок Стэнли.

– Это же кубок Стэнли! Каждый делает с ним то, что захочет. Чего только я не слышал! Круто, что ты можешь притащить кубок в спальню и провести с ним ночь. У меня, например, было дикое веселье. Я приехал домой, ко мне прибыли все люди, что помогали мне в хоккее. Потом мы перебрались в центр Лемуана, моего родного города, там собралось 10 тысяч человек, и началась веселая вечеринка. И вечеринок, скорее, было несколько. Даже много. Чего только мы не делали тогда!

– Кросби весь такой правильный, столько всего выиграл. Кто же более талантлив - он или Малкин?

– Я бы сказал, что Малкин. Ему просто от природы дано такое, что закачаешься. В плане одаренности с ним трудно соревноваться. А Сид – он, скорее, пахарь. Башковитый пахарь. И этот контраст – он работает в "Питтсбурге". (Игорь ЕРОНКО)

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