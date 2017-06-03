Максим Мамин: "Мне не давали никаких гарантий во "Флориде"

Новичок "Флориды" нападающий Максим Мамин заявил, что в НХЛ ему не гарантировали места в первой тройке, и отметил, что в клубе решат, как его использовать. 22-летний хоккеист является воспитанником ЦСКА, и в минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 42 матча, в которых набрал 25 (12+13) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в 9 встречах Кубка Гагарина.

– Конечно, мне не давали никаких гарантий во "Флориде", – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Мамина. – Очень сложно с ходу сказать, какая у меня будет роль в команде. Может, тебе пообещают место в первом звене, а ты не потянешь? Или наоборот – я выстрелю сразу. Так что приеду и буду показывать все, что умею. А уже в клубе решат, как меня использовать.

Мой выбор на драфте? Я не удивился. Но и не знал, что меня будет выбирать "Флорида", – признается Максим. – Только потом понял – обрадовался, конечно. А до этого со мной никто не выходил на связь. То, что номер 175 не очень высокий? Но есть пример, что Павел Дацюк был выбран под номером 171. И стал суперзвездой. Значит, все бывает. Главное то, как ты будешь играть.