Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в споре за "Харт Трофи"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ-2016/17 – "Харт Трофи". Помимо него на награду претендовали Сидни Кросби ("Питтсбург") и Сергей Бобровский ("Коламбус").

Также канадский форвард на церемонии в Лас-Вегасе получил приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков ("Тед Линдсей Эворд") и стал лицом игры NHL 18.

Капитан "Ойлерз" в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.

Напомним, за океаном прошло вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.