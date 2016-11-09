"Лос-Анджелес" забросил 7 безответных шайб в ворота "Торонто"

"Лос-Анджелес" крупно переиграл "Торонто" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:0. Первая звезда встречи – форвард "Кингз" Джефф Картер, оформивший дубль. В параллельных встречах "Нью-Джерси" Сергея Калинина взял верх над "Каролиной" в серии буллитов, а "Детройт" одолел "Филадельфию".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Лос-Анджелес" – 0:7 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Браун - 2 (Дауд), 13:56 - 0:1. Пирсон - 5 (Копитар, Грэвел), 23:23 - 0:2. Тоффоли - 3 (Даути, Форборт), 25:13 - 0:3. Картер - 4 (Кинг, Грин), 33:33 - 0:4. Картер - 5 (Тоффоли, Форборт), 38:13 - 0:5. Клиффорд - 2 (Форборт), 55:59 - 0:6. Кинг - 1 (Льюис, Маззин), 59:13 - 0:7.

Вратари: Андерсен (Энрот, 33:33) - Будай.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 19 (5+6+8) - 43 (15+16+12).

Наши: Сошников (13:13/4/-2), Зайцев (20:28/1/-2) – -

Торонто. Air Canada Centre.

"Нью-Джерси" – "Каролина" 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Паренто – 5 (Зэйджак, Холл), 16:50 – 1:0. Стаал – 4 (бол., Славин, Песке), 24:23 – 1:1. Дальбек – 1, 37:31 – 1:2. Лаппин – 1 (КАЛИНИН, Фиддлер), 43:51 – 2:2.

Победный буллит: Паренто.

Вратари: Шнайдер – Уорд.

Штраф: 2 – 6.

Броски: 41 (19+8+11+3) – 33 (8+9+13+3).

Наши: Калинин (10:34/2/+1) – -

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Филаделфия" – "Детройт" – 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Жиру - 4 (бол., Ворачек, Шенн), 6:28 - 1:0. Татар - 2 (Зеттерберг), 8:42 - 1:1. Кутюрье - 4 (Ворачек, Штрайт), 46:51 - 2:1. Атанасиу - 4 (Декейсер, Грин), 51:11 - 2:2.

Победный буллит: Атанасиу.

Вратари: Мэйсон - Ховард.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 25 (6+8+9+2) - 35 (9+10+13+3).

Наши: Любимов (9:09/1/-1), Проворов (20:12/3/+1) - Марченко (16:17/1/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.