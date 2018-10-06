"Лос-Анджелес" проиграл "Сан-Хосе" в первом матче Ковальчука

"Лос-Анджелес" в первом матче сезона проиграл "Сан-Хосе" со счетом 2:3 (ОТ). Российский форвард "Кинз" Илья Ковальчук дебютировал за новый клуб в официальной игре. Он провел на площадке 20 минут 15 секунд, но не отметился результативными действиями.

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"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - 2:3 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Майер - 1 (Власик, Торнтон), 9:42 - 0:1. Кейн - 2 (Суомела, Донской), 13:48 - 0:2. Копитар - 1 (Иафалло, Форборт), 17:15 - 1:2. Тоффоли - 1 (Пирсон), 20:37 - 2:2. Лабанк - 1 (Кутюр, Э. Карлссон), 62:54 - 2:3.

Вратари: Куик - Джонс.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 21 (8+8+5+0) - 33 (9+12+10+2).

Наши: Ковальчук (20.15/2/+1) - -.

6 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.