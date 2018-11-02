"Лос-Анджелес" проиграл "Филадельфии" несмотря на гол Ковальчука, Проворов - первая звезда матча

"Филадельфия" обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отметился голом: в конце второго периода он сократил отставание своей команды до одной шайбы. Это его четвертый гол в сезоне.

Еще один россиянин, защитник "Флайерз" Иван Проваров был признан первой звездой матча. Хоккеист стал автором первого гола в матче. Эта шайба стала для него второй в сезоне. Всего Проворов провел на льду 26 минут 13 секунд, нанес 2 броска по воротам, а также применил 2 силовых приема и заблокировал 4 броска.

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"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) - 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Голы: Проворов - 2 (Уис, Уил), 17:35 - 0:1. Картер - 3 (бол., Копитар, Ковальчук), 30:04 - 1:1. Симмондс - 7 (Линдблум, Патрик), 30:53 - 1:2. Линдблум - 3 (Ворачек, Патрик), 34:05 - 1:3. Ковальчук - 4 (Картер, Тоффоли), 38:41 - 2:3. Жиру - 4 (Кутюрье), 54:27 - 2:4. Хегг - 3 (п.в., Эллиотт), 56:49 - 2:5.

Вратари: Кэмпбелл (56:30 - 56:49) - Эллиотт.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 27 (7+14+6) - 31 (13+10+8).

Наши: Ковальчук (20.25/2/-1) - Проворов (26.13/2/+2).

2 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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