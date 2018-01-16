"Лос-Анджелес" потерпел четвертое подряд поражение

"Сан-Хосе" на выезде одержал победу над "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это поражение стало для "Кингз" четвертым кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Сан-Хосе" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Тирни - 11 (Донской, Демело), 4:38 - 0:1. Гудроу - 3 (Демело, Диллон), 28:52 - 0:2. Бедкер - 4 (Донской, Тирни), 49:11 - 0:3. Льюис - 11 (Габорик, Кемпе), 52:42 - 1:3. Торнтон - 10 (п.в., Браун, Власик), 59:40 - 1:4.

Вратари: Кюмпер (56:53 - 59:40) - Джонс.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (6+13+17) - 33 (13+15+5).

15 января. Лос-Анджелес. Staples Center.