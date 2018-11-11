"Лос-Анджелес" Ковальчука уступил "Калгари"

"Лос-Анджелес"​ проиграл "Калгари" (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу забросил Трэвис Хэмоник.

"Калгари" с 19 очками занимает шестое место в Западной конференции. У "Лос-Анджелеса" 11 очков и 15-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Лос-Анджелес" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Хэмоник - 2 (Чарник, Хэнифин), 2:26 - 0:1.

Вратари: Кэмпбелл (59:01) - Риттих.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 21 (8+4+9) - 36 (8+13+15).

Наши: Ковальчук (19.48/0/0) - -.

11 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.