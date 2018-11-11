"Лос-Анджелес" Ковальчука уступил "Калгари"

"Лос-Анджелес" проиграл "Калгари" (0:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Единственную шайбу забросил Трэвис Хэмоник.
"Калгари" с 19 очками занимает шестое место в Западной конференции. У "Лос-Анджелеса" 11 очков и 15-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Лос-Анджелес" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Хэмоник - 2 (Чарник, Хэнифин), 2:26 - 0:1.
Вратари: Кэмпбелл (59:01) - Риттих.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 21 (8+4+9) - 36 (8+13+15).
Наши: Ковальчук (19.48/0/0) - -.
11 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
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