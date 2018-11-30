Лайне - самый молодой европеец в истории, забивший 100 голов

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (6:5), установил рекорд, информирует пресс-служба НХЛ. 20-летний финн стал самым молодым европейским игроком (20 лет 224 дня), достигшим отметки в 100 голов в лиге.

Моложе него среди всех игроков были только Уэйн Гретцки (20 лет, 40 дней), Джимми Карсон (20 лет 116 дней) и Брайан Беллоуз (20 лет 179 дней).

Лайне забросил 100-ю шайбу в 179-й игре (в среднем за игру – 0,56 шайб). Среди действующих игроков быстрее 100 голов забивал только россиянин Александр Овечкин (за 167 игр).