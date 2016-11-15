Ларионов, Козлов, Федоров и Юшкевич сыграют в матче ветеранов "Детройта" и "Торонто"

"Детройт" и "Торонто" назвали составы на матч ветеранов в рамках "Столетней классики", информирует официальный сайт НХЛ. Планируется, что более 40 ветеранов примут участие во встрече 31 декабря, которая предварит "Столетнюю классику" (1 января). В число завершивших карьеру звезд вошли россияне Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Сергей Федоров и Дмитрий Юшкевич.

Состав ветеранов "Детройта": вратари Мэнни Легаси, Кевин Ходжсон;

защитники Крис Челиос, Пол Коффи, Матье Дандено, Иржи Фишер, Никлас Лидстрем, Лэрри Мерфи;

нападающие Дуг Браун, Дино Сиссарелли, Крис Дрэйпер, Сергей Федоров, Томас Хольмстрем, Джо Кокур, Вячеслав Козлов, Мартин Лапойнт, Игорь Ларионов, Кирк Мальтбю, Даррен Маккарти, Микки Редмонд, Брендан Шэнахен.

Состав ветеранов "Торонто": вратари Кертис Джозеф, Майк Палматир, Феликс Потвин;

защитники Дэйв Эллетт, Эл Айфрэйт, Томаш Каберле, Брайан Маккэйб, Боб Макгилл, Дмитрий Юшкевич;

нападающие Дэйв Андрейчук, Вендел Кларк, Тай Доми, Дуг Гилмор, Гэри Лимэн, Лэнни Макдональд, Гэри Робертс, Берье Сальминг, Дэррил Ситтлер, Матс Сундин, Стив Томас, Дарси Такер, Рик Вайви, Тайгер Уильямс.

Перед игрой в составах могут произойти изменения.