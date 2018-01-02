Кучеров - третья звезда декабря в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков декабря в регулярном чемпионате лиги. Третьей звездой первого месяца зимы стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

В декабре 24-летний российский форвард набрал 20 (8+12) очков в 13 матчах. В общей сложности на его счету 56 (25+31) баллов за результативность в 38 играх.

Первой звездой декабря признан был назван "Бостона" Туукка Раск. В 11 матчах финский голкипер одержал 9 побед, пропуская в среднем 1,22 шайбы за игру. Второй звездой прошедшего месяца стал форвард "Айлендерс" Джош Бэйли, набравший 22 (7+15) очка в 15 встречах "регулярки".