Кучеров - третья звезда декабря в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила тройку лучших игроков декабря в регулярном чемпионате лиги. Третьей звездой первого месяца зимы стал нападающий "Тампы" Никита Кучеров.
В декабре 24-летний российский форвард набрал 20 (8+12) очков в 13 матчах. В общей сложности на его счету 56 (25+31) баллов за результативность в 38 играх.
Первой звездой декабря признан был назван "Бостона" Туукка Раск. В 11 матчах финский голкипер одержал 9 побед, пропуская в среднем 1,22 шайбы за игру. Второй звездой прошедшего месяца стал форвард "Айлендерс" Джош Бэйли, набравший 22 (7+15) очка в 15 встречах "регулярки".
With the December these guys had, there's no question why they are the Three Stars of the Month!– NHL (@NHL) 2 января 2018 г.
⭐ @tuukkarask
⭐⭐ Josh Bailey
⭐⭐⭐ @86Kucherov
Details: https://t.co/5sdMMKuy7s pic.twitter.com/G0xMqOpJEV