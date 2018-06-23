"Колорадо" выкупит контракт Орпика

Генеральный менеджер "Колорадо" Джо Сакик отметил, что клуб не планирует сохранять в команде защитника Брукса Орпика, который был выменян у "Вашингтона" во время первого раунда драфта НХЛ.

– Я сказал Бруксу, что очень уважаю его, но у нас есть свои планы, – цитирует TSN Сакика. – Мы собираемся выкупить его контракт, чтобы он стал свободным агентом. Я уверен, что в лиге есть много команд, которые захотят его заполучить.

Напомним, что в минувшем сезоне Орпик набрал 15 (1+14) очков в 105 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.