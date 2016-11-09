"Колорадо" без Варламова уступил дома "Аризоне"

"Аризона" переиграла в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Колорадо" со счетом 4:2. Первой звездой встречи признан форвард "Койотс" Джордан Мартинук, оформивший дубль. В составе хозяев результативной передачей отметился Михаил Григоренко. Голкипер "Эвеланш" Семен Варламов, пропуствший пять шайб в прошлой игре с "Сент-Луисом" (1:5) остался в запасе.

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Регулярный чемпионат

"Колорадо" – "Аризона" – 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Мартинук - 4 (Врбата, Макгинн), 0:28 - 0:1. Р. Бурк - 2 (бол., Джонсон, ГРИГОРЕНКО), 20:38 - 1:1. Маккиннон - 2 (Дюшен), 26:09 - 2:1. Дианджело - 1 (Доми, Дюклер), 36:15 - 2:2. Доми - 1 (Мерфи), 37:26 - 2:3. Мартинук - 5 (бол., Врбата, Доми), 40:11 - 2:4.

Вратари: Пикар (58:38) - Доминге.

Штраф: 13 - 7.

Броски: 27 (11+7+9) - 25 (11+9+5).

Наши: Григоренко (11:02/0/-1), Задоров (20:18/3/-1), Тютин (15:34/0/-2) – -

Денвер. Pepsi Center.