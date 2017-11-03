"Коламбус" крупно обыграл "Флориду", Панарин набрал одно очко

"Коламбус" в гостях крупно обыграл "Флориду" (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" потерпели свое третье поражение кряду.

В составе победителей по дублю сделали Джош Андерсон и Оливер Бьоркстранд. Нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей и набрал 11 (1+10) очков в сезоне. Россиянин провел на льду 18 минут, за которые нанес 4 броска, провел силовой прием и заработал показатель полезности "-1". Голкипер Сергей Бобровский отразил 31 бросок по своим воротам.

Форвард "Флориды" Евгений Дадонов за 18 минут на льду нанес всего один бросок и заработал показатель "-2".

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"Флорида" – "Коламбус" – 3:7 (1:2, 2:3, 0:2)

Панарин сделал 100-ю передачу в НХЛ. Видео