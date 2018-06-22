"Каролина" готова обменять Скиннера, на игрока претендуют три клуба

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл заявил, что клуб намерен обменять нападающего Джеффа Скиннера. По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, на 26-летнего хоккеиста претендуют "Лос-Анджелес", "Питтсбург" и "Сент-Луис".

– Он доказал, что является игроком, способным забивать по 30 голов, – сказал Уодделл. – Однако мы не забиваем слишком много. Не секрет, что мы исследуем варианты его обмена и встречаем большой интерес. Но с обменом такого игрока надо быть осторожным. Потому что если ты просто хочешь от него избавиться, то такого хоккеиста захотят иметь в составе много команд. Он представляет для нас большую ценность. За такого игрока надо получить ресурсы, которые помогут нам сегодня или в будущем.

Скиннер был выбран "Каролиной" на драфте-2010 под общим 7-м номером. За это время он сыграл в 579 матчах и набрал 379 (204+175) очков.