09:46 | Хоккей — НХЛ

"Каролина" готова обменять Скиннера, на игрока претендуют три клуба


Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл заявил, что клуб намерен обменять нападающего Джеффа Скиннера. По информации инсайдера TSN Пьера Лебрюна, на 26-летнего хоккеиста претендуют "Лос-Анджелес", "Питтсбург" и "Сент-Луис".

– Он доказал, что является игроком, способным забивать по 30 голов, – сказал Уодделл. – Однако мы не забиваем слишком много. Не секрет, что мы исследуем варианты его обмена и встречаем большой интерес. Но с обменом такого игрока надо быть осторожным. Потому что если ты просто хочешь от него избавиться, то такого хоккеиста захотят иметь в составе много команд. Он представляет для нас большую ценность. За такого игрока надо получить ресурсы, которые помогут нам сегодня или в будущем.

Скиннер был выбран "Каролиной" на драфте-2010 под общим 7-м номером. За это время он сыграл в 579 матчах и набрал 379 (204+175) очков.

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