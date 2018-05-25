14:15 | Хоккей — НХЛ

Имя победителя. Американского мальчика назвали в честь Овечкина

Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
Александр ОВЕЧКИН. Фото AFP
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Победа "Вашингтона" во втором раунде Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (4-2), которая вывела "Кэпс" в финал Восточной конференции впервые за двадцать лет, оказала влияние не только на историю франшизы.

Также она определила будущее одного маленького будущего фаната "Столичных".

Александр Келли, который родился 23 мая – да, в день седьмого матча "Вашингтона" против "Тампы", был назван в честь капитана "Кэпиталз". Имя было частью договоренности между мамой ребенка Grammaurai (ее ник в твиттере) с ее мужем. Если "Кэпс" проходят "Питтсбург", малыша называют Александром.

 
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– Я из Вашингтона, но стала болельщиком клуба только восемь лет назад, прежде всего из-за Овечкина, – рассказала счастливая мать. – Раньше я следила за "Бостоном", но когда я впервые увидела Ови, поняла, что это хоккеист, который полностью меняет представление об игре. С тех пор – только "Кэпиталз".

Что касается идеи назвать мальчика Александром, то она принадлежала именно матери.

– Было тяжело выбрать имя, так как у нас уже родилось два мальчика, поэтому я решила оставить это решение судьбе. Я думаю, что муж согласился с этим, чтобы ему не пришлось отклонять другие предложения.

При этом у Grammaurai не было никаких сомнений по поводу этого соглашения.

– Честно, никаких сомнений, – продолжает она. – Как и говорят все, этот сезон – другой. Мы все чувствуем это. Настоящий Ови – уверенный в себе, легконогий, оптимистичный – вернулся. Барри Тротц полностью сфокусирован на хоккее. Все спокойно относились к тому, что "Кэпс" не были фаворитами "Востока". Возможно, это последний шанс в эпоху Овечкина выиграть Кубок. Так что я чувствую, что выбор имени был хорош.

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Дополнительная информация

https://www.russianmachineneverbreaks.com/2018/05/23/caps-beat-penguins-second-round-fan-names-baby-alex-ovechkin/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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masek13

Интересно, если Аргентина выиграет ЧМ-2018, кто-нибудь назовет сына Леопольдом, в честь Месси))). Думаю Леонель у нас вообще не покатит)))

14:37

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