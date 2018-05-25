Имя победителя. Американского мальчика назвали в честь Овечкина

Победа "Вашингтона" во втором раунде Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (4-2), которая вывела "Кэпс" в финал Восточной конференции впервые за двадцать лет, оказала влияние не только на историю франшизы.

Также она определила будущее одного маленького будущего фаната "Столичных".

Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF – Grammaurai ⛸️🏒 (@mamawrench) 23 мая 2018 г.

Александр Келли, который родился 23 мая – да, в день седьмого матча "Вашингтона" против "Тампы", был назван в честь капитана "Кэпиталз". Имя было частью договоренности между мамой ребенка Grammaurai (ее ник в твиттере) с ее мужем. Если "Кэпс" проходят "Питтсбург", малыша называют Александром.

– Я из Вашингтона, но стала болельщиком клуба только восемь лет назад, прежде всего из-за Овечкина, – рассказала счастливая мать. – Раньше я следила за "Бостоном", но когда я впервые увидела Ови, поняла, что это хоккеист, который полностью меняет представление об игре. С тех пор – только "Кэпиталз".

Что касается идеи назвать мальчика Александром, то она принадлежала именно матери.

– Было тяжело выбрать имя, так как у нас уже родилось два мальчика, поэтому я решила оставить это решение судьбе. Я думаю, что муж согласился с этим, чтобы ему не пришлось отклонять другие предложения.

При этом у Grammaurai не было никаких сомнений по поводу этого соглашения.

– Честно, никаких сомнений, – продолжает она. – Как и говорят все, этот сезон – другой. Мы все чувствуем это. Настоящий Ови – уверенный в себе, легконогий, оптимистичный – вернулся. Барри Тротц полностью сфокусирован на хоккее. Все спокойно относились к тому, что "Кэпс" не были фаворитами "Востока". Возможно, это последний шанс в эпоху Овечкина выиграть Кубок. Так что я чувствую, что выбор имени был хорош.

Овечкин выиграл главный матч в карьере. "Вашингтон" - в финале Кубка Стэнли //

Выстрел Овечкина и месть за Кузнецова. Главные моменты триумфа "Вашингтона" //

Овечкин доказал, что он – великий игрок.

Что говорили после серии "Тампы" и "Вашингтона" //

Народная команда и Овечкин-муромец.

Почему "Вашингтон" стал слабее, но пробился в финал Кубка Стэнли