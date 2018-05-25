Илья Любушкин: "К травме перед Олимпиадой отнесся философски"

Новичок "Аризоны" ​Илья Любушкин в интервью "СЭ" отметил, что никак не мог выступить на чемпионате мира-2018. По словам 24-летнего игрока, он заканчивал сезон с травмой.

– У вас был непростой сезон. Перед Олимпиадой вы получили травму и не попали в сборную. Как удалось это пережить?

– В первый день, когда только получил травму, были неприятные ощущения. Но потом посмотрел на все философски. Не все в жизни зависит от нас самих. Значит, так было надо.

– Когда поняли, что травма серьезная?

– Практически сразу. Я попросту не смог встать со льда. Нога словно проваливалась. Это единственный случай за мою карьеру, когда я получил серьезную травму. Надеюсь, он и останется единственным.

– Почему, на ваш взгляд, не попали в сборную на чемпионат мира?

– Я заканчивал сезон с травмой. В плей-офф нога еще беспокоила. После сезона нужно было полностью восстановиться, поэтому сборной я помочь не мог. Конечно, я смотрел все матчи нашей команды и на Олимпиаде, и на чемпионате мира. Очень рад за ребят, за сборную, за страну, что удалось выиграть олимпийское золото. Когда смотрел чемпионат мира, тоже очень переживал. У нас была хорошая молодая сборная. Считаю, в матче с Канадой ребята заслужили победу. (Марат САФИН)

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