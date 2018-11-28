Илья Ковальчук: "Если будем выигрывать, то я готов играть по шесть минут"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (2:1 ОТ) отметил, что он готов пожертвовать своим игровым временем ради успеха команды.

Россиянин не стал распространятся о взаимоотношениях с главным тренером. Напомним, что Ковальчук провел на льду только 9 минут и уже 10-й матч не набирает очков.

– Я не знал, как это – сидеть на скамейке. Такое первый раз в моей карьере, – цитирует Ковальчука The Athletic. - Я сидел там весь третий период. Но, знаете, я всегда остаюсь позитивным. Поэтому мне без разницы. Главное – мы победили. Только это имеет значение.



Что касается отношений с Дежарденом, то это должно оставаться между нами. Ему нужно было что-то менять и он это сделал. Мы победили. Если мы будет выигрывать и дальше, то я готов играть по 6 минут.