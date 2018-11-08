Гурьянов проведет второй матч в НХЛ

Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов сыграет за основную команду в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе". Об этом в своем Твиттере сообщил североамериканский журналист Шон Шапиро.

21-летний россиянин сыграет в одном звене с Джейми Бенном и Джейсоном Спеццой.



Для россиянина этот матч станет вторым в НХЛ. Первый матч он провел 8 апреля 2017 года.

Отметим, что Гурьянов – лучший бомбардир фарм-клуба "Далласа" ("Техас") в этом сезоне. На его счету 12 (6+6) очков в 11 матчах АХЛ при показателе полезности "-2".