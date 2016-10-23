09:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гретцки сыграл за ветеранов впервые с 2003 года

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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки принял участие в товарищеском матче ветеранов "Эдмонтона" и "Виннипега" (5:6). Для форварда это стал первый матч с 2003 года. Он не набрал очков и признался, что недоволен своей игрой.

- Я был никакой, - цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. - Я действительно плохо сыграл. Марк Мессье вышел на лед и забил первый гол. Потом он снова появился на площадке и забил второй. Я подумал: "Боже мой! Он все еще может играть!" Тут об Уэйне Гретцки никто не вспомнит.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/gretzky-on-return-to-ice-i-stink/c-282970422

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gretzkyfan

Вспомним ещё как, лично я стопроцентно!

09:37

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