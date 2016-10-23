Гретцки сыграл за ветеранов впервые с 2003 года

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки принял участие в товарищеском матче ветеранов "Эдмонтона" и "Виннипега" (5:6). Для форварда это стал первый матч с 2003 года. Он не набрал очков и признался, что недоволен своей игрой.

- Я был никакой, - цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. - Я действительно плохо сыграл. Марк Мессье вышел на лед и забил первый гол. Потом он снова появился на площадке и забил второй. Я подумал: "Боже мой! Он все еще может играть!" Тут об Уэйне Гретцки никто не вспомнит.