Гол Сергачева помог "Тампе" обыграть "Каролину"

"Тампа" обыграла "Каролину" в предсезонном матче НХЛ - 4:3. Одна из шайб в составе "Лайтнинг" забросил российский защитник Михаил Сергачев, который провел на площадке 22 минуты 16 секунд. Также на лед выходил нападающий Владислав Наместников.

Кроме того, "Айлендерс" и "Филадельфия" провели два матча параллельно разными составами. В составе команды из Нью-Йорка в одной из игр на площадку выходили защитник Валерий Васильев и нападающие Иван Косоренков, Радель Фазлеев и Михаил Воробьев.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Каролина" - "Тампа-Бэй" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

"Айлендерс" - "Филадельфия" - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

"Филадельфия" - "Айлендерс" - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)