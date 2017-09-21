Гол Сергачева помог "Тампе" обыграть "Каролину"

"Тампа" обыграла "Каролину" в предсезонном матче НХЛ - 4:3. Одна из шайб в составе "Лайтнинг" забросил российский защитник Михаил Сергачев, который провел на площадке 22 минуты 16 секунд. Также на лед выходил нападающий Владислав Наместников.
Кроме того, "Айлендерс" и "Филадельфия" провели два матча параллельно разными составами. В составе команды из Нью-Йорка в одной из игр на площадку выходили защитник Валерий Васильев и нападающие Иван Косоренков, Радель Фазлеев и Михаил Воробьев.
НХЛ
Предсезонные матчи
"Каролина" - "Тампа-Бэй" - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
"Айлендерс" - "Филадельфия" - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
"Филадельфия" - "Айлендерс" - 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Каролина Харрикейнз
- Филадельфия Флайерз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Владислав Наместников
- Валерий Васильев (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Радель Фазлеев
- Иван Косоренков
- Михаил Воробьев
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