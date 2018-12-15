Главный тренер "Вашингтона": "Овечкин невероятен"

Главный тренер "Вашингтона" Тодд Рирден отметил, что нападающий Александр Овечкин​ после завоевания Кубка Стэнли в прошлом сезоне не останавливается. Напомним, россиянин оформил хет-трик во втором матче подряд.

– Овечкин вернулся после завоевания Кубка Стэнли и был готов играть с первого дня, – цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ. – Он так и не останавливался. Я очень благодарен ему за то, что он делает.

Его лидерские качества на скамейке запасных в середине второго периода были крайне полезными. И это он делает матч за матчем. Это впечатляет. Он просто невероятен.

по-настоящему полезным. Очевидно, он делает это матч за матчем. Это очень впечатляет. Он невероятный.