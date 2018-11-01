Гэри Беттмэн: "НХЛ сыграет матчи регулярки в Праге и Стокгольме"

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о планах лиги по проведению матчей в Европе в следующем сезоне.

– В Хельсинки всегда тепло принимали НХЛ, – заявил Беттмэн. – Здесь мы играем с 1981 года, а с 2009 – матчи регулярного чемпионата. Билеты на матчи в этом сезоне раскупили очень быстро. Мы практически договорились о предсезонных матчах в Германии и Швейцарии. Игры следующей регулярки пройдут в Праге и Стокгольме. Пока мы не определились с датами и командами, но хотим проводить эти матчи на регулярной основе. (Евгений Белоусов)

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