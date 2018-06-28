Генменеджер "Коламбуса" встретится с Панариным в июле

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен проведет встречу с нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic. Стороны проведут переговоры в начале июля в Европе.

Отмечается, что по ходу встречи Кекяляйненен не будет уговаривать россиянина подписать новый контракт с "Блю Джэкетс". Ранее в СМИ сообщалось, что Панарин хочет перейти в клуб и большого города и на данный момент не заинтересован в продлении соглашения с нынешним клубом.

Контракт Панарина истекает летом 2019 года. Напомним, Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.