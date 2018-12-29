"Флорида" проиграла "Монреалю", Дадонов и Киселевич очков не набрали

"Флорида" на своем льду проиграла "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). "Канадиенс" одержал третью победу кряду.
Российские игроки "Пантерз" Евгений Дадонов и Богдан Киселевич очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Монреаль" - 3:5 (2:2, 0:0, 1:3)
Голы: Татар - 13, 0:35 - 0:1. Делорье - 2 (Мете, Уэбер), 2:51 - 0:2. Боргстрем - 2 (Хоффман), 8:01 - 1:2. Мальгин - 4 (Брауэр), 13:53 - 2:2. Татар - 14 (бол., Друэн, Доми), 48:54 - 2:3. Лехконен - 7 (Э. Шоу, Кулак), 55:40 - 2:4. Яндл - 6 (бол., Хоффман, Барков), 58:44 - 3:4. Друэн - 12 (п.в., Питри), 59:37 - 3:5.
Вратари: Луонго (57:15 - 58:44, 58:51 - 59:37) - Ниеми.
Штраф: 11 - 11.
Броски: 26 (7+8+11) - 28 (9+7+12).
Наши: Дадонов (20.48/1/-1), Киселевич (14.27/0/+1) - -.
29 декабря. Майами. BB&T Center.