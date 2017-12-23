"Флорида" обыграла "Миннесоту", Дадонов очков не набрал

"Флорида" обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Дубль в этой встрече на свой счет записал нападающий "Пантерз" Джонатан Юбердо. Российский форвард Евгений Дадонов отыграл 17 минут, за которые нанес 1 бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Миннесота" - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Голы: Сутер - 5 (бол., Дамба, Гранлунд), 8:09 - 0:1. Трочек - 14 (Петровик, Мальгин), 16:53 - 1:1. Винник - 3, 30:34 - 1:2. Юбердо - 10, 42:00 - 2:2. Брикли - 3 (Яндл), 51:14 - 3:2. Юбердо - 11 (п.в., Барков), 59:54 - 4:2.

Вратари: Раймер - Стэлок (57:16 - 59:54).

Штраф: 15 - 11.

Броски: 34 (11+10+13) - 31 (9+13+9).

Наши: Дадонов (17:05/1/1) - -.

Майами. BB&T Center.