Филип Форсберг: "Анахайм" не собирается сдаваться, у "Нэшвилла" еще много работы"

Нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг после победы над "Анахаймом" (3:1) в пятом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ отметил, что у его команды будет преимущество в следующей встрече за счет своей площадки. Он также заметил, что нападающий Фредерик Годро провел нереальный матч. "Предаторз" вышел вперед в серии – 3-2.

– Впереди еще много работы, – приводит официальный сайт "Дакс" слова Форсберга. – "Анахайм" не собирается сдаваться, у них хорошая команда. Это была очень трудная игра. Конечно, в шестом матче у нас будет преимущество из-за своей площадки. Если вы хоть раз были на нашей арене, думаю, вы это уже поняли.

Годро сегодня просто нереально сыграл. Он немного выступал в регулярном чемпионате, но впервые играл в плей-офф. Он действовал так, будто выступает в НХЛ уже лет десять. Отличная игра.