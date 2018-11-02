Евгений Малкин: "Каждый год ставлю перед собой цель набрать сто очков за сезон"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью "СЭ" признался, что каждый год ставит перед собой цель набрать сто очков за сезон.

– В прошлом году вам немного не хватило, чтобы побороться за победу в гонке бомбардиров. Следите за ней сейчас?

- Конечно, слежу. Всегда ставлю перед собой самые высокие цели. Главное, чтобы без травм, а очки всегда придут. Если я себя чувствую уверенно, в хорошей форме, то и голы будут, и передачи. Конечно, тяжело бороться, есть и Коннор Макдэвид и Сид (Сидни Кросби), и много других хороших хоккеистов, но буду пробовать, почему нет?

– Есть цель набрать сто очков за сезон?

- Ставлю ее, конечно, перед собой каждый год. В прошлый раз чуть-чуть не хватило (98 очков – Прим. "СЭ"), надеюсь, в этом сезоне получится. Но акцент все-таки на попадании в плей-офф. (Артем Веневцев)

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