Евгений Кузнецов: "Надо поскорее забыть третий матч и уже думать о четвертом"

Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал поражение своей команды от "Тампа-Бэй" в третьем матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. "Лайтнинг" добился победы со счетом 4:2 и сократил отставание в серии – 1-2.

– Надо поскорее забыть эту встречу и уже готовиться к новому матчу. Никто ведь не думал, что мы победим 4-0, правда?, – цитирует официальный сайт НХЛ Кузнецова. – Мы все понимали, что серия будет непростой. Надо чуть расслабиться и оставаться на позитивной волне.