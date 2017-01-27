Евгений Кузнецов: "Дубль? Бог хоккея решил мне что-то дать"

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов, который стал автором двух заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (5:2), подчеркнул, что удача была на его стороне.

Во втором периоде форвард получил передачу от соотечественника Дмитрия Орлова, прорвался к воротам и отправил шайбу между ног голкипера Кейта Кинкейда.

- Первая шайба? Я просто отпустил ее, - приводит Washington Post слова Кузнецова. - Может быть, Бог хоккея, в конце концов, решил мне что-то дать. "Вашингтон" уходит на перерыв в хорошем настроении. Это очень важно для нас.