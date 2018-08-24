Энстрем переходит в команду второй шведской лиги

Защитник Тобиас Энстрем переходит в МОДО, информирует пресс-служба выступающего во второй шведской лиге клуба. 33-летний хоккеист будет капитаном команды, в которой он начинал свою карьеру, в предстоящем сезоне. Детали и сроки соглашения не уточняются.

– Мы с семьей хотим остаться в Эрншельдсвике, поэтому МОДО – единственный вариант для меня, – приводит пресс-служба клуба слова Энстрема. – Я очень хочу снова играть. С нетерпением жду начала игр. Для меня честь и гордость быть капитаном команды в предстоящем сезоне.

Энстрем за 11 сезонов в НХЛ в составе "Атланты" и "Виннипега" провел 719 матчей, забросил 54 шайбы и отдал 254 передачи.