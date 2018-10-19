"Эдмонтон" выиграл у "Бостона"

"Эдмонтон" в овертайме обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это третья подряд победа "Ойлерз" и второе кряду поражение "Брюинз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" – "Бостон" – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Крейчи – 1 (Гржельчик, Хейнен), 31:17 – 0:1. Ямамото – 1 (Ларссон, Расселл), 33:24 – 1:1. Ньюджент-Хопкинс – 2 (бол., Макдэвид, Клефбом), 47:33 – 2:1. Пастрняк – 8 (Маршан, Макэвой), 51:26 – 2:2. Драйзайтль – 2 (Макдэвид), 60:37 – 3:2.
Вратари: Тэлбот – Галак.
Штраф: 10 – 8.
Броски: 22 (5+10+6+1) – 29 (12+7+10+0).
19 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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