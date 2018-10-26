"Эдмонтон" обыграл "Вашингтон", Орлов, Овечкин и Кузнецов очков не набрали

"Эдмонтон" одержал победу над "Вашингтоном" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки "Кэпиталз" Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин очков не набрали.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" – "Вашингтон" – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Бушар – 1 (бол., Ямамото, Ридер), 16:28 – 1:0. Ньюджент-Хопкинс – 3 (мен.), 30:06 – 2:0. Бураковски – 1 (Дауд, Карлсон), 32:21 – 2:1. Чейссон – 3 (Ридер, Ларссон), 49:16 – 3:1. Макдэвид – 6 (п.в., Ньюджент-Хопкинс, Тэлбот), 58:43 – 4:1.
Вратари: Тэлбот – Холтби (57:08 – 58:43).
Штраф: 2 – 8.
Броски: 32 (9+14+9) – 32 (9+9+14).
Наши: – – Кузнецов (18.00/3/-3), Овечкин (16.47/3/-3), Орлов (22.20/2/-1).
26 октября. Эдмонтон. Rogers Place.
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