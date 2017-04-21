Джонатан Тэйвз: "Тяжело вот так проигрывать серию"

Капитан "Чикаго" Джонатан Тэйвз разочарован вылетом из розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня "Блэкхокс" проиграл "Нэшвиллу" в четвертом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ (1:4).

- Тяжело вот так проигрывать серию, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тэйвза. - Проиграть в четырех матчах особенно непросто. В нашем составе есть ребята, которые добивались большого успеха. Но вылетать из плей-офф вот так, особенно учитывая наш потенциал, очень тяжело.