Джон Купер: "У игры за "Тампу" много преимуществ, взять хотя бы погоду"

Главный тренер "Тампа-Бэй" Джон Купер отметил, что многие хотят играть в его команде благодаря особому отношению к клубу со стороны владельца Джеффа Виника. Также, по его словам, немаловажную роль играет климат в Тампе.

– Многие обращают внимание: ради того, чтобы играть в "Тампе", хоккеисты идут на значительные финансовые компромиссы и подписывают скромные для себя контракты. Почему?

– Пребывание в любой из 31 команды этой лиги – большая гордость, потому что она сильнейшая в мире. Но у игры именно за "Тампу" много преимуществ. Если даже не говорить об хоккее – взять хотя бы погоду. Наша зима – это лето в большинстве других городов. Но все то, что вы видите сейчас на льду, начинается с Джеффа Виника. Взять хотя бы то, что именно вскоре после того, как он приобрел клуб, во главе его появился Стив Айзерман. Виник придал "Тампе" культуру стабильности и стратегического взгляда на свое развитие.

Он изменил "Лайтнинг", на матчах которой давно уже постоянные аншлаги, и заразил любовью к хоккею город и детей, открывает и поддерживает детские спортивные школы. Посмотрите, что творится в эти дни, сколько народу ходит на каждую автограф-сессию, как тысячи людей в свитерах клуба часами проводят время у стадиона, в фанзонах. (Игорь РАБИНЕР)

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