Джоэль Кенневилль: "Кроуфорд в очередной раз внес большой вклад в победу "Чикаго"

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль уверен, что вратарь Кори Кроуфорд внес большой вклад в победу команды с матче регулярного чемпионата НХЛ над "Сент-Луисом" (2:1 ОТ). В этой встрече нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин оформил "хет-трик Горди Хоу".

Российский форвард в первом периоде отдал голевую передачу на Мариана Хоссу, в третьем - подрался со Скотти Апшоллом, а в овертайме забросил победную шайбу.

- Мы часто бывали в подобных ситуациях. Была упорная борьба, но мы смогли взять два очка, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кенневилля. - Мы многое пробовали. Очень большой вклад внес вратарь. Кроуфорд играл потрясающе. Он нам раньше помогал побеждать и опять сделал это сегодня.