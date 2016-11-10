09:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джоэль Кенневилль: "Кроуфорд в очередной раз внес большой вклад в победу "Чикаго"

0
0
0

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль уверен, что вратарь Кори Кроуфорд внес большой вклад в победу команды с матче регулярного чемпионата НХЛ над "Сент-Луисом" (2:1 ОТ). В этой встрече нападающий "Блэкхокс" Артемий Панарин оформил "хет-трик Горди Хоу".

Российский форвард в первом периоде отдал голевую передачу на Мариана Хоссу, в третьем - подрался со Скотти Апшоллом, а в овертайме забросил победную шайбу.

- Мы часто бывали в подобных ситуациях. Была упорная борьба, но мы смогли взять два очка, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Кенневилля. - Мы многое пробовали. Очень большой вклад внес вратарь. Кроуфорд играл потрясающе. Он нам раньше помогал побеждать и опять сделал это сегодня.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/blackhawks-defeat-blues-win-seventh-straight/c-283586100

0
0
0


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ