Джоэль Кенневилль: "Чикаго" недостаточно хорошо действовал в целом ряде компонентов"

Главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилль после поражения от "Нэшвилла" в четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли (1:4) отдал должное сопернику. "Блэкхокс" проиграл в серии со счетом 0-4.

- Стоит отдать им должное, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Кенневилля. - Они сыграли просто здорово. Мне кажется, мы недостаточно хорошо действовали в целом ряде компонентов. Мы могли больше владеть шайбой, проиграли множество единоборств один в один, неудачно играли у ворот, много бросали мимо и часто теряли шайбу. Это комплекс факторов. Мы должны были играть лучше.