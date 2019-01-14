Джиордано, Биннингтон и Гюнтцель - звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшей игровой недели.
Первой звездой недели стал защитник "Калгари" Марк Джиордано, который набрал 8 (3+5) баллов в четырех матчах регулярного чемпионата.
Второй звездой назван голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, одержавший три победы в трех играх. Он пропускал в среднем 0,67 шайб и отражал 97,4 процентов бросков.
Третьей звездой признан нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.
Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:– NHL (@NHL) 14 января 2019 г.
⭐ @MarkGio05: 3-5—8 in 4 GP
⭐⭐ @binnnasty: 3-0-0, 0.67 GAA, .974 SV%, 1 SO
⭐⭐⭐ @jakenbake20: 5-1—6 in 3 GP pic.twitter.com/65qLyKd9aW
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