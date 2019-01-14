Джиордано, Биннингтон и Гюнтцель - звезды недели в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшей игровой недели.

Первой звездой недели стал защитник "Калгари" Марк Джиордано, который набрал 8 (3+5) баллов в четырех матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой назван голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, одержавший три победы в трех играх. Он пропускал в среднем 0,67 шайб и отражал 97,4 процентов бросков.

Третьей звездой признан нападающий "Питтсбурга" Джейк Гюнтцель, который набрал 6 (5+1) очков в трех матчах.

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