08:11 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джейсон Боттерилл: "Мобильность и умение обращаться с шайбой Антипина идеально вписываются в концепцию "Баффало"

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Генеральный менеджер "Баффало" Джейсон Боттерилл уверен, что российский защитник Виктор Антипин впишется в команду. Вчера 24-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ.

- Виктор - всесторонне развитый защитник, который на профессиональном уровне играл во всех ситуациях, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боттерилла. - Его мобильность и умение обращаться с шайбой идеально вписываются в нашу концепцию создания оборонительной линии следующего сезона.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/buffalo-sabres-signed-victor-antipin/c-289613822

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