Джейсон Боттерилл: "Мобильность и умение обращаться с шайбой Антипина идеально вписываются в концепцию "Баффало"

Генеральный менеджер "Баффало" Джейсон Боттерилл уверен, что российский защитник Виктор Антипин впишется в команду. Вчера 24-летний россиянин подписал однолетнее соглашение с клубом НХЛ.

- Виктор - всесторонне развитый защитник, который на профессиональном уровне играл во всех ситуациях, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Боттерилла. - Его мобильность и умение обращаться с шайбой идеально вписываются в нашу концепцию создания оборонительной линии следующего сезона.