Дубль Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Коламбус" и выйти в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (6:3). "Кэпиталз" выиграл серию со счетом 4-2. Следующим соперником подопечных Барри Тротца будет "Питтсбург".

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился одним голом. На счету первого теперь в этом плей-офф 8 (5+3) очков, а у второго 3 (1+2) очка. Также голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

Ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский. На его счету 22 сэйва. Нападающий Артемий Панарин за 25 с половиной минут на льду отметился двумя бросками по воротам.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

6-й матч

"Коламбус" - "Вашингтон" - 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: ОРЛОВ - 1 (Нисканен, Стивенсон), 12:12 - 0:1. Фолиньо - 1 (Мюррей, Коул), 28:40 - 1:1. ОВЕЧКИН - 4 (Орпик, Дьос), 32:50 - 1:2. ОВЕЧКИН - 5 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 38:23 - 1:3. Дюбуа - 2 (Колверт), 42:25 - 2:3. Смит-Пелли - 2, 43:56 - 2:4. Стивенсон - 1 (мен., Бигл, Орпик), 45:30 - 2:5. Фолиньо - 2 (Дженнер, Бьоркстранд), 48:22 - 3:5. Эллер - 2 (п.в., Бигл), 59:46 - 3:6.

Вратари: БОБРОВСКИЙ (57:12 - 59:46) - Холтби.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 38 (7+14+17) - 28 (10+12+6).

Наши: Панарин (25:39/2/-3) - Кузнецов (18:25/3/0), Овечкин (16:08/3/0), Орлов (25:33/2/1).

24 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.

Счет в серии: 2-4.