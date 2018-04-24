Дубль Овечкина помог "Вашингтону" переиграть "Коламбус" и выйти в 1/4 финала Кубка Стэнли

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (6:3). "Кэпиталз" выиграл серию со счетом 4-2. Следующим соперником подопечных Барри Тротца будет "Питтсбург".
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился одним голом. На счету первого теперь в этом плей-офф 8 (5+3) очков, а у второго 3 (1+2) очка. Также голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.
Ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский. На его счету 22 сэйва. Нападающий Артемий Панарин за 25 с половиной минут на льду отметился двумя бросками по воротам.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
6-й матч
"Коламбус" - "Вашингтон" - 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Голы: ОРЛОВ - 1 (Нисканен, Стивенсон), 12:12 - 0:1. Фолиньо - 1 (Мюррей, Коул), 28:40 - 1:1. ОВЕЧКИН - 4 (Орпик, Дьос), 32:50 - 1:2. ОВЕЧКИН - 5 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 38:23 - 1:3. Дюбуа - 2 (Колверт), 42:25 - 2:3. Смит-Пелли - 2, 43:56 - 2:4. Стивенсон - 1 (мен., Бигл, Орпик), 45:30 - 2:5. Фолиньо - 2 (Дженнер, Бьоркстранд), 48:22 - 3:5. Эллер - 2 (п.в., Бигл), 59:46 - 3:6.
Вратари: БОБРОВСКИЙ (57:12 - 59:46) - Холтби.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 38 (7+14+17) - 28 (10+12+6).
Наши: Панарин (25:39/2/-3) - Кузнецов (18:25/3/0), Овечкин (16:08/3/0), Орлов (25:33/2/1).
24 апреля. Коламбус. Nationwide Arena.
Счет в серии: 2-4.
🤝#ALLCAPS pic.twitter.com/9ikgwfbZa4– Washington Capitals (@Capitals) 24 апреля 2018 г.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
Монте-Кристо (Мститель) .
Сегодня Джоос много ошибался в защите. Он и в предыдущих своих трех матчах играл с ошибками. И это в добавок к ошибкам Орлова в первых четырех играх. К ляпам медлительного Орпика. Кемпни тоже не шедевр. Ерабека вообще убрали после третьего матча. А Питтсбург заставит ошибаться и Нисканена с Карлсоном. Плюс зевки Холтби. Перспективка еще та... Вся надежда на самих пингвинов. На их промахи. На их недостаточную концентрацию. Кто нам мешает, тот нам и поможет... Ну и, конечно, надежда на лидеров Вашингтона в атаке. Обязан прибавить Кузнецов. Первые три игры данной серии он провел неважно. Должно прибавить третье звено. Бэкстрем и Оши не прибавят. На них надежды нет. Лишь бы хуже не сыграли. Ну и надеюсь, что Овечкин не сбавит. Он должен решить исход серии. На него и на Кузнецова главная надежда. Ну и на Бигла в четвертом звене. Тот блестяще провел три последних игры.
06:21
Монте-Кристо (Мститель) .
С такой игрой в защите и с не совсем надежным Холтби Вашингтону будет сложно в серии с пингвинами. Но у Питтсбурга тоже есть слабые места. И прежде всего - это психологическая усталость команды. На нее у меня главная надежда. Вчера подробно писал о психологических проблемах пингвинов. Победитель серии выйдет скорее всего на Тампу.
06:09
Весёлый©
Думаю, это одна тигровая креветка. И один предмет мерча Орлоффа.
06:02
Vasek
так и вспоминается прокуренный голос старого волка, увидевшего расклад соперников во втором раунде: шо опять?!
05:59
Michelangelo.ru
В этом году Вашингтон в серии с Питсбургом не является фаворитом ни с какой точки зрения, и это должно помочь команде. Должны наконец обыграть
05:57
fifa_guru
Овечкина с 50-й шайбой в ПО) А я в брэкете пожалел Сашулю и довел его до финала конфы)) ну нельзя же три раза подряд об одни и те же грабли..))) так что вперед Вашики!
05:56
unLost14
Интересная, в то же время странная серия. Рад за Вашингтон и за Овечкина. Кроме первой игры все последующие провёл на стабильном высоком уровне. Переломный момент серии-шайба в овертайме 3 матча. Повернись иначе, и могло быть 3-0 в серии, но есть как есть. В целом-справедливо. Теперь ждем классику последних 10 лет. Ну и как бы там ни было, в общем: Граф, поздравляю)).
05:44
gibson
Это единственная серия, счет которой я угадал в брэкете:-) Вообще, если отталкиваться от того, чтобы мы увидели, Питтсбург порвет Вашингтон как тузик грелку. Но это уже будет другая игра, другая серия. Должен же Вашингтон хоть когда-нибудь их обыграть?!
05:36
ВеликийПашаБуре
Молодцы вши. 4 подряд победы после 0:2 - достойно уважения.
05:31
Монте-Кристо (Мститель) .
gibson ....................... Да, игра вратарей сегодня была отвратительна. Но к Холтби претензий меньше. Он хоть иногда выручал. Но первую и вторую шайбы должен был брать.
05:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Одна большая нервотрепка позади. Вперед, как минимум, еще одна большая нервотрепка. Жизнь болельщика - это непрерывный мазохизм. Вашингтон с победой ! К Орлову претензий нет. Наоборот, я им доволен сегодня. Овечкин - лучший в данном матче и лучший игрок серии. У Панарина не хватило физических и моральных сил на все игры. На этом пока все.
05:25
igogohruhru
где-то далеко в чикаге один генменеджер вздохнул с облегчением
05:21
gibson
Думаю, все всё видели, Бобровский опять дрогнул в решающий момент (не выручил вообще). Холтби конечно тоже сыграл ужасно, но он пропустил меньше, что обеспечило команде победу. А Ови велик, кто бы что там не говорил.
05:19