Дубль Дадонова в юбилейном матче помог "Флориде" обыграть "Эдмонтон"

"Эдмонтон" на своем льду потерпел поражение от "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6). "Ойлерз" проиграл в четвертый раз кряду.

В составе гостей дублем отметился российский нападающий Евгений Дадонов, для которого сегодняшняя встреча стала 100-й в североамериканской лиге. За хозяев шайбу забросил россиянин Антон Слепышев​.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Флорида" - 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)

Голы: Экблад - 12 (бол., Мальгин, Матесон), 17:46 - 0:1. Марун - 14 (Овитю, Макдэвид), 18:35 - 1:1. Драйзайтль - 16 (мен., буллит), 22:46 - 2:1. Мальгин - 9 (Матесон, Пайсик), 26:21 - 2:2. Каджула - 8 (Расселл, Хайра), 29:35 - 3:2. ДАДОНОВ - 12 (Бьюгстад, Экблад), 29:58 - 3:3. Трочек - 19 (бол., Яндл, Барков), 40:18 - 3:4. Трочек - 20 (бол., Яндл, Юбердо), 46:05 - 3:5. СЛЕПЫШЕВ - 3 (Летестю), 46:53 - 4:5. ДАДОНОВ - 13 (буллит), 50:46 - 4:6. Макдэвид - 23 (Марун), 54:58 - 5:6. Трочек - 21 (п.в., Юбердо), 59:00 - 5:7.

Вратари: Тэлбот (58:32 - 59:00) - Раймер.

Штраф: 8 - 0.

Броски: 32 (11+12+9) - 40 (13+14+13).

Наши: Слепышев (9:14/1/1) - Дадонов (20:34/6/1), Мамин (9:26/0/0).

13 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.

Классный гол Дадонова. Видео //

Дадонов проводит 100-й матч в НХЛ //

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