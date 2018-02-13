Дубль Дадонова в юбилейном матче помог "Флориде" обыграть "Эдмонтон"

"Эдмонтон" на своем льду потерпел поражение от "Флориды" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:6). "Ойлерз" проиграл в четвертый раз кряду.
В составе гостей дублем отметился российский нападающий Евгений Дадонов, для которого сегодняшняя встреча стала 100-й в североамериканской лиге. За хозяев шайбу забросил россиянин Антон Слепышев.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Флорида" - 5:7 (1:1, 2:2, 2:4)
Голы: Экблад - 12 (бол., Мальгин, Матесон), 17:46 - 0:1. Марун - 14 (Овитю, Макдэвид), 18:35 - 1:1. Драйзайтль - 16 (мен., буллит), 22:46 - 2:1. Мальгин - 9 (Матесон, Пайсик), 26:21 - 2:2. Каджула - 8 (Расселл, Хайра), 29:35 - 3:2. ДАДОНОВ - 12 (Бьюгстад, Экблад), 29:58 - 3:3. Трочек - 19 (бол., Яндл, Барков), 40:18 - 3:4. Трочек - 20 (бол., Яндл, Юбердо), 46:05 - 3:5. СЛЕПЫШЕВ - 3 (Летестю), 46:53 - 4:5. ДАДОНОВ - 13 (буллит), 50:46 - 4:6. Макдэвид - 23 (Марун), 54:58 - 5:6. Трочек - 21 (п.в., Юбердо), 59:00 - 5:7.
Вратари: Тэлбот (58:32 - 59:00) - Раймер.
Штраф: 8 - 0.
Броски: 32 (11+12+9) - 40 (13+14+13).
Наши: Слепышев (9:14/1/1) - Дадонов (20:34/6/1), Мамин (9:26/0/0).
13 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.
Классный гол Дадонова. Видео //
Дадонов проводит 100-й матч в НХЛ //
Слепышев забросил 3-ю шайбу в сезоне. Видео
ростовский свин
Бней Иегуда..а ты в курсе что рейнджерс обьявили перестройку и распродажу??? или та4к внимательно следиш,что этого не знаеш???Вот пройдет дэдлайн и последние 20 матчей в сезоне будут доигрывать молодняком - какой уж плов?
12:08
jjyra0tc20miz
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:06
Бней Иегуда
На Востоке 5 путёвок ясны, 3 под вопросом, Рейнджерс почему-то уверен пройдут, 2 путёвки 4 претендента
11:54
ViTTyler
Чмока, я в сотый раз повторяю вопрос. Макди - ноунейм или топ? С твоих слов топ, но где его КС?
11:51
ростовский свин
Упёртый русский..получается ты угадал что флорида будет конкурентноспособной, я к тому что шансы флориды не меньше чем у остальных пртендентов по метро, если посмотреть то по составу они не уступают ни каролине.не филадельфии,ни коламбусу ,ни айлендерс.безик прав что серьезно относит их к претендентам на плов.
11:45
Бней Иегуда
Если АО убрать из Вашингтона - команда станет реальным претендентом на Кубок.)) Нужен более сильный лидер.) И к МакДи, кстати, надо кого-то прикупить.)) Драйзайтль это не серьёзно.)) С такими партнёрами нужно сказать Макди спасибо за прошлый 1/4.)
11:37
Упёртый русский
безик. за уайлд кард поборются, по потерянным всего на 1 очко отстают, причем все команды Метро подсдулись. Посмотри последжние 10 матчей: НЙР 3-7-0. НДД 3-7-0, Каролина 5-4-1, КБД 3-6-1, НЙА 4-4-2. __________ Да я то не против. Из этих всех команд я за КБД и ФП. Ну в Рейнжерах ещё Паша играет... Но думаю, что выйдут КБД и Айлендерс...
11:31
Упёртый русский
ростовский свин Упёртый русский..и перетань уже иронизировать над каролиной, я тоже в нее верю и как раз она 8 на текущий момент..._______________ Я не иронизирую, просто я в нее не верю в этом году. А Еронко, Васёк, Жданова и ты - верите. Но если она выходит, то Фло то точно мимо ПО, не? А вначале сезона я считал Фло одним из претендентов на ПО, да, но никак не фаворитом, разумеется. Ну так они ещё в игре, вон безик в них и ноне верит...
11:27
Весёлый©
Бедный Смоук и его гениальный пустострел. Даже АО каждый сезон Вшей в плов затаскивает.
11:23
ростовский свин
Упёртый русский..и перетань уже иронизировать над каролиной, я тоже в нее верю и как раз она 8 на текущий момент...
10:51
ростовский свин
Упёртый русский..а перед началом сезона делали прогнозы помниш - ты предсказывал флориду, у них шанс на желтую карту - первые три места в дивизионе заняты, а вот коламбус ,айлы,каролина да и ндд вполне флориде по силам, тем более у них матчи в запасе, по потерянным совсем рядом....
10:44
bezik
Упёртый русский, а причем тут Тампа, Торонто или, Бостон? Эти 3 точно в ПО. за уайлд кард поборются, по потерянным всего на 1 очко отстают, причем все команды Метро подсдулись. Посмотри последжние 10 матчей: НЙР 3-7-0. НДД 3-7-0, Каролина 5-4-1, КБД 3-6-1, НЙА 4-4-2. Только Филлис более менее играют 6-3-1, поэтому и вскарабкались на 3 место. У флориды 6-4-0, а последние вообще 5-1-0 и то ЛАКу проиграли абсолютно не по делу, а из-за ужасной реализации Дадонова в особенности
10:43
Упёртый русский
Безик Ну и как бы смешно ни было, кошки идут к ПО. ____________ Действительно, забавно. Вместо кого? Тампы, Бостона или Торонто? Процентов 5, не более. Или Филли, Коламбуса или Айлов? Да тоже вероятность не велика. Еронко с Васьком вон ещё в Каролину верят. Да и у НДД на 9 очей пока поболе будет. Могут побороться, конечно, но как то не очень пока верится...
10:38
Бней Иегуда
Флориды в плове не будет, это очевидно на все 100 %.)
10:36
ростовский свин
bezik..Ну и как бы смешно ни было, кошки идут к ПО. И на мой взгляд, тот же ВК не факт, что вытянет серию с ними. Барков в тройку на Селке попадать обязан, но Бержику пока не конкурент..............а мне кажется ничего и смешного нет, я посмотрел состав пантер и вижу их генменеджер сработал на редкость хорошо(никогда бы не подумал что скажу такое о флориде), смотри все лидеры нападения на долгосрочных ХОРОШИХ контрактах,только у баркова и юбердо по 5.9 мл. трочек -лучший бомбардир кошек имеет 4.7,дадонов 4.В защите вон матесона уже продлили на 4.7 ,а он едвали не лучший защитник флориды по сезону.У них отличное первое звено и неплохие 2 тройки,две отличные пары защитников, барков .копитар и бержерон три лучших двухсторонних центров лиги.Правд аты говорил про внутренний потолок у флориды, а так очень неплохая команда.
10:31
ViTTyler
У Трочека %:ВБР 29, у Макдэивда 63.) Это так, для примера... ================= Чмока, ну ответь хоть раз, Макди - ноунейм или топ? Если топ, то где его КС? И сколько очков он в этом году наберет в плей офф?)))
10:30
Dorognik.
Чувствую, появляется новый титул на форуме - "пустовбрас".
10:21
bezik
У Лавин дивизион убийственный, а кошкам в марте играть 17 матчей. Из них только выезд в Тампу выглядит особняком, все остальное: дома НДД, Баффало, Аризона, НЙР, ОТтава,Филлис, Монреаль, Эдмонтон, Бостон - только 2 команды зоны ПО, а выезды - Оттава, Монреаль, Тампа, Коламбус, НЙА, Торонто, Оттава, Бостон. Вполне очков 25 можно вытягивать
10:09
Долго наблюдал за идиотами на эт
Не, Фло не дотянут, хоть и набрали ход, как недавно Лавины, но их притормозят.
09:58
bezik
ну Макдака вполне могут докачать до Арта. Обязательно вечером гляну целиком матч. Ну и как бы смешно ни было, кошки идут к ПО. И на мой взгляд, тот же ВК не факт, что вытянет серию с ними. Барков в тройку на Селке попадать обязан, но Бержику пока не конкурент
09:56
Долго наблюдал за идиотами на эт
Макдак опять вытащил команду, 66% очков всё ближе))
09:41
Dzhan1328
дебил снизу привязал % выигранных вбрасываний в определении лучшего игрока матча)) ну клоун же)))
09:37
Sправедливый
Да уж, смешно... Ну я всегда говорил, не обращайте вы внимание на эти "звёзды". Там "ухватил удачу за хвост" какой-нибудь мелкий журналистик, не лучше наших шевченковых. Может он в третий раз на хоккее вообще, только устроился в газетёнку, а тут такая удача - очередь подошла голосовать. )))
09:13
Бней Иегуда
У Трочека %:ВБР 29, у Макдэивда 63.) Это так, для примера... Почему гол в пустые ворота при определении лучшего должен быть важнее приведённых циферек?)) Вопрос на засыпку аналитегам.))
09:05
Vasek
просто у Макдэвида День Рождение жены брата соседа по даче из Саскачевана... а нефть опять обделалась...
09:00
gibson
Эдмонские журналисты обурели вконец? Трочек и Дадонов вдвоем забили 5 голов. Первая звезда матча - Макдэвид. WTF? Почему не Марун у которого тоже 1+1?
08:46
maxcds
Несмотря на трик Трочека, Женя сделал игру.
08:34