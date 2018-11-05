Дмитрий Куликов: "Я и сейчас могу на прежнем уровне играть, прекрасно себя чувствую"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "СЭ" рассказал, что, несмотря на недавние проблемы со спиной и операцию, уже готов играть на прежнем уровне.

– Генменджер "Джетс" Кевин Чевелдэйофф уверен, что вы наберете форму и будете играть на прежнем уровне.

– Я и сейчас могу на прежнем уровне играть, прекрасно себя чувствую.

– А главный тренер "Виннипега" Пол Морис сказал, что форму вы как раз еще не набрали.

– Значит, буду набирать. Для меня важнее всего, чтобы была игровая практика, игровое время. А если его нет, то как я могу форму набрать?

– Перед сезоном Морис говорил вам, чего хочет от вас в этом году?

– Чтобы я играл. Когда приехал в тренировочный лагерь, все удивились, в какой я форме. Я побил результаты всех своих тестов за прошлый сезон. Летом занимался только спиной и восстанавливался после операции, но все равно приехал в лучшей форме, чем в прошлом году. Не знаю уже, в какую еще лучшую форму мне нужно было входить. Понятно, что игровую практику на тренировках не наберешь, но с каждой игрой буду все лучше и лучше себя чувствовать.

– В Хельсинки вы уходили с тренировок последним. Обычное для вас дело?

– Да. Всегда после тренировок хотелось остаться, поиграться. Когда тренировка заканчивается, то нет ничего серьезного, можно просто передачи поотдавать с одного борта на другой, побросать. Что хочешь, то и делай. Мне всегда это нравилось. Сейчас я, конечно, не поэтому остаюсь после тренировок, а чтобы дорабатывать, форму набирать. (Игорь Еронко)

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