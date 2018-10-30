Дмитрий Куликов: "Еще многие не перестроились на финское время, но день до игры есть"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от встречи с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.

– Вы дебютировали в НХЛ именно в Хельсинки в матче с "Чикаго". Вернувшись сюда, что испытали?

– Ничего особенного не испытал, просто некоторые воспоминания всплыли. Сколько ж лет назад это было? Целых 9 лет прошло. Раздевалку эту вспомнил. Об арене больше воспоминаний, чем о городе. Мы тогда особенно нигде в Хельсинки не гуляли.

– Воспоминания приятные?

– Если честно, я почти ничего не помню. Только про хоккей немножко.

– Иронично, что снова "Флорида", но вы теперь с другой стороны играете.

– Да, и у нас "Виннипег", а не "Чикаго". Немного странновато, да.

– Говорили ли вы с Полом Морисом на счет того, будете ли играть? В последнее время вы не всегда в состав попадаете.

– Нет, еще не обсуждали это.

– Приедут ли ваши родственники из России поддержать?

– Мама приехала в Хельсинки.

– Как себя чувствуете после смены часовых поясов?

– Вроде бы нормально. Еще многие просто не перестроились на финское время, но день до игры есть для этого. Думаю, будем чувствовать себя лучше.

– Чувствуете, что арена в Хельсинки отличается от стадионов в Северной Америке?

– Да нет. Борты такие же, лед такой же. Скользкий, белый и холодный. Ха-ха.