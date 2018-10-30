Дмитрий Куликов: "Еще многие не перестроились на финское время, но день до игры есть"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от встречи с "Флоридой" в Хельсинки в рамках NHL Global Series.
– Вы дебютировали в НХЛ именно в Хельсинки в матче с "Чикаго". Вернувшись сюда, что испытали?
– Ничего особенного не испытал, просто некоторые воспоминания всплыли. Сколько ж лет назад это было? Целых 9 лет прошло. Раздевалку эту вспомнил. Об арене больше воспоминаний, чем о городе. Мы тогда особенно нигде в Хельсинки не гуляли.
– Воспоминания приятные?
– Если честно, я почти ничего не помню. Только про хоккей немножко.
– Иронично, что снова "Флорида", но вы теперь с другой стороны играете.
– Да, и у нас "Виннипег", а не "Чикаго". Немного странновато, да.
– Говорили ли вы с Полом Морисом на счет того, будете ли играть? В последнее время вы не всегда в состав попадаете.
– Нет, еще не обсуждали это.
– Приедут ли ваши родственники из России поддержать?
– Мама приехала в Хельсинки.
– Как себя чувствуете после смены часовых поясов?
– Вроде бы нормально. Еще многие просто не перестроились на финское время, но день до игры есть для этого. Думаю, будем чувствовать себя лучше.
– Чувствуете, что арена в Хельсинки отличается от стадионов в Северной Америке?
– Да нет. Борты такие же, лед такой же. Скользкий, белый и холодный. Ха-ха.