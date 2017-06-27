Дэн Мильштейн: "Все клубы НХЛ ищут новых Дацюков"

Агент Дэн Мильштейн объяснил, почему на драфте НХЛ-2017 многие клубы выбирали небольших, но техничных игроков. Также специалист отметил, что в этом году сильно изменилось соотношение выбранных европейцев и североамериканцев.

– Да, теперь есть такая тенденция, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Мильштейна. – Команды на драфте выбирали или защитников, или более техничных нападающих. Виртуозы снова вошли в моду. Все смотрят на катание и технику. Все ищут новых Дацюков.

И есть статистика, что на этом драфте новичков НХЛ взяли только 59 процентов игроков из Северной Америки. Европейцы – 41 процент. Для сравнения, в прошлом году пропорция составляла 67 на 33 процента в пользу североамериканцев. А теперь команды брали таких негабаритных шведов и финнов, что многие эксперты были поражены.