"Даллас" выиграл у "Рейнджерс", Радулов сделал голевую передачу

"Даллас" на своем льду выиграл у "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Это третья подряд победа "Старз" и четвертое подряд поражение команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий хозяев Александр Радулов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Рейнджерс" - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Деарне - 6 (Леттьери, Миллер), 17:55 - 0:1. Сегин - 26 (Спецца, РАДУЛОВ), 34:44 - 1:1. Ганзал - 5 (бол., Хонка, Линделл), 44:05 - 2:1.

Вратари: Бишоп - Лундквист (58:17 - 58:55, 59:30).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (21+13+7) - 32 (9+12+11).

Наши: Радулов (20:44/1/1) - -.

6 февраля. Даллас. American Airlines Center.