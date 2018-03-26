"Даллас" потерпел восьмое поражение подряд, уступив "Ванкуверу"

"Ванкувер" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. В составе "Кэнакс" 12 минут 55 секунд провел нападающий Николай Голдобин, за "Старз" - 22 минуты 24 секунды форвард Александр Радулов.

Это поражение стало для "Далласа" восьмым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Ванкувер" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Наши: Радулов (22:24/4/-1) - Голдобин (12:55/0/0).