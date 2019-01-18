"Чикаго" уступил "Рейнджерс", несмотря на голевую передачу Анисимова

"Рейнджерс" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). "Блэкхокс" потерпел пятое поражение кряду.
Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов отметился голевой передачей, набрав 22-е очко в сезоне.
Российский голкипер клуба их Нью-Йорка Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Чикаго" - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Саад - 14 (бол., Анисимов, Сибрук), 5:41 - 0:1. Хитил - 8, 13:20 - 1:1. Цуккарелло - 8 (Крайдер, Стаал), 17:38 - 2:1. Крайдер - 22, 33:09 - 3:1. Дебринкэт - 24 (бол., Густафссон, Кейн), 41:40 - 3:2. Зибанежад - 15 (п.в.), 59:42 - 4:2. Кахун - 8 (Кемпф, Каджула), 59:58 - 4:3.
Вратари: Лундквист - Делиа (58:15 - 59:42).
Штраф: 6 - 2.
Броски: 33 (9+13+11) - 27 (12+9+6).
Наши: Бучневич (10.12/1/0), Наместников (17.23/2/-1) - Анисимов (13.42/2/-1).
18 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.